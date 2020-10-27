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ЄС виділить Молдові 9 млн євро безповоротної допомоги

Вівторок, 27 жовтня 2020, 15:00

Міністерство фінансів Молдови і Європейська комісія підписали угоду про фінансування проєкту допомоги системі охорони здоров'я в умовах епідемії, у рамках якої країна отримає безповоротну допомогу на суму 9 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Крім того, гроші підуть на реалізацію реформ, передбачених Угодою про асоціацію Молдови і ЄС.

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З виділеної суми 5 млн євро будуть надані у вигляді обладнання для медичних центрів і лабораторій. Частина грошей піде на поліпшення потенціалу роботи цих установ.

Ще 2 млн євро спрямують на поліпшення роботи органів нагляду, а також корпоративного управління та управління ризиками у фінансовому секторі. 

Мільйон євро спрямують на зміцнення системи правосуддя, ще один - на підвищення якості та незалежності місцевих засобів масової інформації.

Реалізувати ці заходи планують в період з 2020 по 2026 роки.

Нагадаємо, у липні Євросоюз надав Молдові €100 млн кредиту.

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Молдова Єврокомісія
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