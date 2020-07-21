ЄС надав Молдові €100 млн кредиту

Європейський Союз надав Молдові 100 млн євро кредиту.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, відповідну угоду підписали сьогодні.

Міністр фінансів Серджіу Пушуца з цього приводу зазначив, що підписання угоди "повністю відповідає інтересам Молдови" і свідчить про те, що ЄС продовжує підтримувати країну.

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"Сподіваємося, що ми зможемо і далі розраховувати на цю щедру допомогу. При цьому уряд Молдови продовжить вживати заходів для європейської інтеграції країни та реалізації реформ згідно з європейськими стандартами", - заявив він.

Молдова отримає кредит двома рівними траншами протягом року. Перший – за меморандумом про взаєморозуміння, який молдовська сторона підписала сьогодні разом з угодою.

Отримання другого траншу залежить від успіхів у реалізації положень меморандуму.

Повернути гроші необхідно буде протягом 15 років єдиною виплатою. Відсоткова ставка буде залежати від ставок на міжнародному фінансовому ринку.

Нагадаємо, навесні Молдова планувала взяти кредит обсягом 200 млн євро у Російської Федерації. Цей кредит порівнювали з "кредитом Януковича" 2013 року.

7 травня Конституційний суд Молдови постановив, що угода про кредит від РФ на 200 млн євро суперечить Конституції. Президент Ігор Додон після того сказав, що уряд відновить перемовини з Росією про надання кредиту, а наприкінці червня, після візиту до Москви, заявив, що домовився з Путіним про відновлення перемовин.