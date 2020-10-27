ЕС выделит Молдове 9 млн евро безвозвратной помощи

Министерство финансов Молдовы и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании проекта помощи системе здравоохранения в условиях эпидемии, в рамках которой страна получит безвозвратную помощь на сумму 9 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Кроме того, деньги пойдут на реализацию реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации Молдовы и ЕС.

Из выделенной суммы 5 млн евро будут предоставлены в виде оборудования для медицинских центров и лабораторий. Часть денег пойдет на улучшение потенциала работы этих учреждений.

Еще 2 млн евро направят на улучшение работы органов надзора, а также корпоративного управления и управления рисками в финансовом секторе.

Миллион евро направят на укрепление системы правосудия, еще один - повышение качества и независимости местных средств массовой информации.

Реализовать эти меры планируют в период с 2020 по 2026 годы.

Напомним, в июле Евросоюз предоставил Молдове € 100 млн кредита.