Паризький регіон вдвічі скоротить кількість вечірніх рейсів громадського транспорту 

У паризькому регіоні Іль-де-Франс з середи вдвічі скоротять кількість послуг громадського транспорту у вечірню пору, оскільки пасажирів суттєво поменшало після введення комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Оновлений графік почне діяти о 21:00 в середу, 28 жовтня, і торкнеться всіх служб - поїздів, метро, ​​автобусів і трамваїв.

Іль-де-Франс Mobilités (IDFM) повідомив французьким ЗМІ, що вони вирішили скоротити свої послуги після того, як кількість пасажирів приміських поїздів скоротилась після введення в регіоні нічної комендантської години.

З того часу, як 16 жовтня набула чинності комендантська година, після дев’ятої вечора кількість пасажирів IDFM впала до 13% від звичайного рівня.

У Парижі, як і в 53 інших департаментах, зараз діє сувора комендантська година в нічний час, щоб уповільнити поширення вірусу COVIC-19. Тільки ті, у кого є поважна причина, можуть покинути свої будинки після 21:00. В іншому випадку їм загрожує штраф.

Франція останніми днями зафіксувала серію коронавірусних антирекордів. В неділю було підтверджено 52 000 випадків. Разом з тим статистика минулої доби покращилась.