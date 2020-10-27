У Франції різко впало число нових випадків коронавірусу, але рівень позитивних тестів зростає

Кількість нових випадків коронавірусу у Франції становила 26 771 і це майже вдвічі менше, ніж в неділю, коли було підтверджено рекордні 52 000 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Відзначається, що за останні 24 години до реанімації потрапили 357 нових пацієнтів, таких показників не було з квітня. Поточна потужність реанімацій в країні становить близько 5800 ліжок, на сьогодні 2761 пацієнтів з Covid-19 перебувають в інтенсивній терапії.

Продовжує зростати рівень позитивних тестів: у понеділок він склав 17,8%, проти 17% у неділю та лише 4,5% у вересні.

Крім того, за минулу добу було госпіталізовано 2314 нових пацієнтів, що призвело до загальної кількості госпіталізацій у країні до 17761.

Кількість загиблих також серйозно збільшилася: за 24 години в лікарні зафіксовано 258 нових смертей (проти 116 напередодні). Подібних показників не фіксували з квітня. Загалом внаслідок епідемії в країні загинуло щонайменше 35 018 людей.

Нагадаємо, французька влада розглядає низку варіантів подальшого посилення обмежень, щоб спробувати стримати поширення інфекції COVID-19.