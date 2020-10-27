Парижский регион вдвое сократит количество вечерних рейсов общественного транспорта

В парижском регионе Иль-де-Франс со среды вдвое сократят количество услуг общественного транспорта в вечернее время, поскольку пассажиров существенно меньше после введения комендантского часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Обновленный график начнет действовать в 21:00 в среду, 28 октября, и коснется всех служб - поездов, метро, ​​автобусов и трамваев.

В Иль-де-Франс Mobilités (IDFM) сообщил французским СМИ, что они решили сократить свои услуги после того, как количество пассажиров пригородных поездов сократилось после введения в регионе ночного комендантского часа.

С тех пор, как 16 октября вступил в силу комендантский час, после девяти вечера количество пассажиров IDFM упало до 13% от обычного уровня.

В Париже, как и в 53 других департаментах, сейчас действует строгий комендантский час в ночное время, чтобы замедлить распространение вируса COVIC-19. Только те, у кого есть уважительная причина, могут покинуть свои дома после 21:00. В противном случае им грозит штраф.

Франция в последние дни зафиксировала серию коронавирусных антирекордов. В воскресенье было подтверждено 52 000 случаев. Вместе с тем статистика за прошедшие сутки улучшилась.