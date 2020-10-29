У Словаччині вільне пересування дозволять лише з негативним тестом на коронавірус

Уряд Словаччини продовжив дію обмежень на вільне пересування до 8 листопада, але громадяни з негативним ПЛР-тестом матимуть відносну свободу пересування.

Про це заявив прем'єр-міністр Ігор Матович, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

Люди, які візьмуть участь у загальнонаціональному тестуванні на вихідних та отримають негативний результат ПЛР-тесту, з понеділка зможуть жити відносно вільно.

"Вони зможуть сходити до магазину або купити взуття, продовольчі товари. На відміну від тих людей, які вирішили не проходити тест", - пояснив Матович, додавши, що для людей, які мають сертифікат про тестування, життя повертається до того стану, який був минулої п’ятниці.

За словами прем'єра, для людей без сертифікатів про негативний тест будуть винятки, такі як поїздка на похорон, одруження, хрещення або догляд за близькою людиною. Він додав, що вони також мають право купувати продукти чи ліки.

Нагадаємо, Словаччина проведе загальнонаціональне тестування населення на коронавірус в суботу (31 жовтня) та неділю (1 листопада).

Тестування пройдуть усі жителі країни, старші 10 років. Пілотні тестування перших чотирьох округів проходили минулими вихідними.

Уряд Словаччини минулого тижня схвалив рішення про запровадження комендантської години на всій території країни, щоб стримати поширення коронавірусу.