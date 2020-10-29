В Словакии свободное передвижение разрешат только с отрицательным тестом на коронавирус

Правительство Словакии продлило действие ограничений на свободное передвижение до 8 ноября, но граждане с отрицательным ПЦР-тестом будут иметь относительную свободу передвижения.

Об этом заявил премьер-министр Игорь Матович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Люди, которые примут участие в общенациональном тестировании на выходных и получат отрицательный результат ПЦР-теста, с понедельника смогут жить относительно свободно.

"Они смогут сходить в магазин или купить обувь, продовольственные товары. В отличие от тех людей, которые решили не проходить тест", - пояснил Матович, добавив, что для людей, имеющих сертификат о тестировании, жизнь возвращается к тому состоянию, которое было в прошлую пятницу.

По словам премьера, для людей без сертификатов с отрицательным тестом будут исключения, такие как поездка на похороны, свадьбы, крещения или уход за близким человеком. Он добавил, что они также имеют право покупать продукты или лекарства.

Напомним, Словакия проведет общенациональное тестирование населения на коронавирус в субботу (31 октября) и воскресенье (1 ноября).

Тестирование пройдут все жители страны старше 10 лет. Пилотные тестирования первых четырех округов проходили в минувшие выходные.

Правительство Словакии на прошлой неделе приняло решение о введении комендантского часа на всей территории страны, чтобы сдержать распространение коронавируса.