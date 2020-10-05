Трамп намагався зберегти в таємниці результат першого тесту на коронавірус - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп не повідомив про позитивний результат першого експрес-тесту на коронавірус, чекаючи результатів другого, який також виявився позитивним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними видання, Трамп отримав позитивний результат у четвер увечері, після чого дав інтерв'ю Fox News, де він не розкрив цих результатів.

Натомість він підтвердив попередні повідомлення про те, що одна з його головних помічників Гоуп Гікс отримала позитивний результат на коронавірус.

Тільки через кілька годин президент США повідомив, що він і перша леді захворіли на коронавірус.

За інформацією джерел видання, Трамп також попросив одного свого радника не розголошувати результати тесту.

Медики щодня проводять брифінги для преси з приводу стану здоров'я Трампа.

Трамп вже у понеділок може бути виписаний із лікарні, де він лікується від коронавірусу, хоча подробиці про його стан здоров'я не розголошуються.

Нагадаємо, у Білому домі раніше заявили, що Трамп продовжить керувати країною, попри госпіталізацію.

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