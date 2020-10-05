Трамп пытался сохранить в тайне результат первого теста на коронавирус - СМИ

Президент США Дональд Трамп не сообщил о положительном результате первого экспресс-теста на коронавирус, ожидая результатов второго, который также оказался положительным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп получил положительный результат в четверг вечером, после чего дал интервью Fox News, где он не раскрыл этих результатов.

Вместо этого он подтвердил предыдущие сообщения о том, что одна из его главных помощников Хоуп Хикс получила положительный результат на коронавирус.

Только через несколько часов президент США сообщил, что он и первая леди заболели коронавирусом.

По информации источников издания, Трамп также попросил одного из своих советников не разглашать результаты теста.

Медики ежедневно проводят брифинги для прессы по поводу состояния здоровья Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп уже в понедельник может быть выписан из больницы, где он лечится от коронавируса, хотя подробности о его состоянии здоровья не разглашаются.

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