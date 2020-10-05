Трампа можуть виписати з лікарні в понеділок

Президент США Дональд Трамп вже у понеділок може бути виписаний із лікарні, де він лікується від коронавірусу, хоча подробиці про його стан здоров'я не розголошуються.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У неділю лікарі військового шпиталю Walter Reed повідомили, що Трамп почувається добре і його стан поліпшився. За їхнім прогнозом, щонайраніше в понеділок президента США можуть навіть виписати з лікарні.

Трамп у неділю опублікував серію відеороликів, намагаючись заспокоїти громадськість, що він оговтується від коронавірусу. "Це дуже цікава подорож. Я дізнався багато нового про COVID ", - сказав він у відео, опублікованому в Twitter.

74-річного Трампа лікують стероїдом дексметазоном, який зазвичай застосовується лише у найважчих випадках. Він також пройшов лише два дні п’ятиденного курсу внутрішньовенного введення противірусного препарату ремдесивір.

Доктор Шон Конлі, лікар Білого дому, заявив у неділю, що стан Трампа був гіршим, ніж він раніше визнавав. Конлі заявив, що в п'ятницю вранці у Трампа була висока температура, і йому дали додатковий кисень після зниження рівня кисню в крові.

Дружина президента США Меланія Трамп перебуває на карантині в Білому домі.

Нагадаємо, у Білому домі раніше заявили, що Трамп продовжить керувати країною, попри госпіталізацію.

У зв'язку з інфікуванням Трампа кандидат у президенти США від демократів Джо Байден здав тест на коронавірус, але його результат виявився негативним. Байден побажав президентові та його родині швидкого одужання.

Окрім Трампа, на цей час вірус підтвердили також у його дружини Меланії, радниці Хоуп Хікс, керівник передвиборчої кампанії Білл Степієн та низки інших.

У дочки Іванки Трамп, керівника апарату Білого дому Медоуза та віцепрезидента Майка Пенса тест виявився негативним.

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