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У Польщі скасували церемонію складання присяги оновленим урядом

Понеділок, 5 жовтня 2020, 13:57

Церемонію складання присяги оновленим урядом Польщі у президентському палаці скасували через коронавірус в одного з міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"У зв'язку з хворобою Пшемислава Чарнека проводиться епідеміологічне розслідування; прем'єр-міністр Матеуш Моравецький звернувся до президента з проханням змінити термін складання присяги урядом", - повідомив прессекретар уряду Пьотр Мюллер.

Коронавірусна інфекція у Пшемислава Чарнека була виявлена сьогодні. Політик повинен був сьогодні бути призначений міністром освіти і науки.

Епідеміологічні служби почали перевірку, чим в останні дні займався Пшемислав Чарнек - з ким він зустрічався і з ким зустрічалися ці люди.

Нагадаємо, віцеспікер Сейму Польщі Пьотр Згожельський також заразився коронавірусом і перебуває в карантині.

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив склад нового уряду, про формування якого домовилася правляча коаліція "Об’єднані праві".

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