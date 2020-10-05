В Польше отменили церемонию присяги обновленным правительством

Церемонию присяги обновленным правительством Польши в президентском дворце отменили из-за коронавируса у одного из министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"В связи с болезнью Пшемыслава Чарнека проводится эпидемиологическое расследование; премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к президенту с просьбой изменить дату принятия присяги правительством", - сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

Коронавирусная инфекция у Пшемыслава Чарнека была обнаружена сегодня. Политик должен был сегодня быть назначен министром образования и науки.

Эпидемиологические службы начали проверку, чем в последние дни занимался Чарнек - с кем он встречался и с кем встречались эти люди.

Напомним, вице-спикер Сейма Польши Петр Згожельский также заразился коронавирусом и находится в карантине.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил состав нового правительства, о формировании которого договорилась правящая коалиция "Объединенные правые".