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На саміті Україна-ЄС обговорять кризу в Білорусі

Понеділок, 5 жовтня 2020, 16:12

Політична криза в Білорусі буде на порядку денному саміту Україна-ЄС, який відбудеться 6 жовтня в Брюсселі. 

Про це розповіло джерело в інституціях ЄС напередодні саміту, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, з президентом України Володимиром Зеленським керівництво Євросоюзу обговорить стан справ у Білорусі. 

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Також вони обговорять ситуацію в Нагорному Карабаху, додав представник Євросоюзу. 

Він також розповів, що ЄС поки що не вважає за потрібне звинувачувати українське керівництво у "регресі" в питанні боротьби з корупцією.

Як відомо, саміт Україна-ЄС мав відбутися 1 жовтня, але його перенесли через відтермінування зустрічі лідерів ЄС.

Детальніше про саміт читайте у статті: Попереджувальний саміт: чи стане зустріч у Брюсселі холодним душем для Зеленського

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Зеленський Білорусь Саміт Україна-ЄС
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