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На саммите Украина-ЕС обсудят кризис в Беларуси

Понедельник, 5 октября 2020, 16:12

Политический кризис в Беларуси будет на повестке дня саммита Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе.

Об этом рассказал источник в институтах ЕС накануне саммита, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, с президентом Украины Владимиром Зеленским руководство Евросоюза обсудит состояние дел в Беларуси.

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Также они обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, добавил представитель Евросоюза.

Он также рассказал, что ЕС пока не считает нужным обвинять украинское руководство в "регрессе" в вопросе борьбы с коррупцией.

Как известно, саммит Украина-ЕС должен состояться 1 октября, но его перенесли из-за отсрочки встречи лидеров ЕС.

Подробнее о саммите читайте в статье: Предупредительный саммит: станет ли встреча в Брюсселе холодным душем для Зеленского

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