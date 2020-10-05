В ЄС ще не бачать підстав говорити про "регрес" у антикорупції, але небезпека є

Євросоюз поки що не вважає за потрібне звинувачувати українське керівництво у "регресі" в питанні боротьби з корупцією.

Про це розповіло джерело в інституціях ЄС напередодні саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Співрозмовник, причетний до організації саміту Україна-ЄС, підтвердив, що питання боротьби з корупцією буде підійматися у контексті недостатніх зусиль. Втім, ЄС хоч і занепокоєний останнім подіями, але не бачить підстави говорити про відкат у цьому питанні.

"Щодо корупції я би не говорив, що є регрес. Але є ризик регресу", - заявив співрозмовник.

"Є ціла низка негативних рішень, які дають підставу про це (небезпеку регресу) говорити", - заявив він, нагадавши рішення Конституційного суду щодо призначення голови НАБУ, проблеми з комісією з обрання керівника САП тощо.

В ЄС водночас незадоволені результатами антикорупційних зусиль України.

"Врешті-решт, ми маємо оцінювати результати боротьби з корупцією не за створенням інституцій, не за рівнем докладених зусиль, а за результатом. А де ці результати? Хто ув’язнений?" - пояснив свою логіку представник ЄС.

Він також наголосив, що увагу ЄС у частині протидії корупції привертає "питання ПриватБанку".

Як повідомляла "Європейська правда", раніше від частини євродепутатів лунали заяви про те, що ЄС може частково призупинити безвізовий режим, однак підставою для цього має бути регрес у виконанні антикорупційних вимог.