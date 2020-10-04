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Шторм "Алекс" на півдні Франції: 18 людей досі шукають

Неділя, 4 жовтня 2020, 11:10

Рятувальники шукають 18 осіб, що зникли під час надзвичайної негоди у південному регіоні Франції Приморські Альпи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

За останньою офіційною інформацією, вісім осіб вважаються зниклими безвісти, ще 10 "розшукуються", що означає, що їхнє місцезнаходження невідоме. 

 
Фото: AFP

"Пошуки тривають, ми досліджуємо віддалені райони, куди ще не мали доступу вранці у неділю", - прокоментували у регіональній пожежній службі. 

Від негоди, що почалася 1 жовтня, найбільше постраждали села у долині Везюбі та Роя. Деякі будинки змило потужними потоками води, низка доріг і мостів зруйновані. Подекуди рівень води піднявся на 8 метрів. 

Близько 12 населених пунктів виявилися "відрізані від світу", туди доставляють медикаменти і продукти гелікоптерами.

До ліквідації наслідків негоди залучені близько 1000 пожежників, розчищати дороги і відновлювати комунікації допомагають також військові. 

Метеорологічна служба Франції повідомила в суботу, що, хоча кількість опадів в Приморських Альпах зменшилася, підвищення рівня води в низці водойм все ще становить загрозу.

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