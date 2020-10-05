Шторм "Алекс" во Франции: число погибших возросло до четырех

У Приморських Альпах на півдні Франції знайшли ще трьох людей, загиблих від негоди, загальна кількість загиблих зросла до чотирьох.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосили у префектурі регіону.

Одного з них знайшли у Сен-Мартен-Везюбі, де й першого загиблого, ще одну людину - у Лантоску, третю - у долині Вар.

Фото: Radio France

За повідомленням рятувальників, на цей час ще невідома доля восьми людей, яких бачили у потоці води. Ще 12 розшукують через те, що з п’ятниці, коли почалася повінь, від них не було звісток.

Спасатели предполагают, что одного из пропавших жителей долины уже нашли их итальянские коллеги со своей стороны границы, куда дальше идет река Роя. Его личность еще устанавливают.

Paysage de désolation après le passage de la #TempêteAlex à Breil-sur-Roya dans les #AlpesMaritimes #intempéries pic.twitter.com/aMEySUb5Pk — France Bleu Azur (@francebleuazur) October 3, 2020

По подсчетам спасателей, с начала чрезвычайной непогоды они совершили более 750 спасательных вмешательств, из которых 428 - на вертолете.

Фото: Radio France

Еще три села до сих пор отрезаны от мира, потому что дорога разрушена. Без электроснабжения до сих пор остаются около 4000 домов из тех 9000, которые оказались обесточенными после шторма.

Напомним, шторм накрыл юго-восток Франции и север Италии в пятницу-субботу, сильные ливни привели к разливу рек, селевым потокам и оползням.

В Италии накануне сообщали о 5 погибших, из которых одного, вероятно, принесло течением с французской стороны.