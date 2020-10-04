Негода в Італії: стало відомо про ще чотирьох загиблих

Внаслідок негоди на півночі Італії загинули ще четверо людей, загальна кількість загиблих зросла до 5.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Як вже повідомлялося, внаслідок сильних злив у регіоні річки вийшли з берегів, спричиняючи руйнування мостів, доріг та зсуви. За останню добу кількість опадів побила історичний рекорд 1958 року. Місцями за добу випало 630 мм опадів.

🔴 #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti all'innalzamento del fiume Sesia. Nella clip le operazioni di soccorso effettuate stamattina con l'elicottero Drago [#3ottobre 11:00] pic.twitter.com/bSuFnFN1l5 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2020

Рятувальники знайшли тіло 36-річного чоловіка з Квадрони, машина якого впала у річку вночі у п'ятницю. Його братові довелося випливти і врятуватись, вчепившись за гілки.

Ще один знайдений загиблий, ймовірно, є одним з місцевих поліцейських, який вийшов на пробіжку і після того зник.

Третього загиблого знайшли у річці Роя. Припускають, що його могло принести потоком з території Франції, де села у долині річки також дуже постраждали від повені. Четвертого загиблого знайшли у Санремо.

Нагадаємо, на вечір 3 жовтня було відомо про одного загиблого - волонтера, який брав участь у рятувальній операції - та 11 зниклих безвісти.

Водночас, 17 людей, які виявилися відрізаними від світу у хатині високо в горах після зсуву, вже спустили вниз гелікоптером, їхньому життю нічого не загрожує.

У населених пунктах, які постраждали від високої води, продовжують розчищати вулиці.

Як пише видання La Stampa, рух дорогами регіону досі серйозно ускладнено. Рятувальні служби налагодили проїзд до містечок і сіл, які виявились зовсім відрізаними від світу, щоб забезпечити проїзд медиків та постачання продуктів.

Згідно з прогнозами погоди, у регіоні в найближчу добу ще можливі настільки ж сильні зливи. Також не виключають ще більшого підняття води у Венеції.

Регіони П’ємонт та Лігурія просять уряд запровадити надзвичайну ситуацію у зв’язку зі збитками, заподіяними негодою.