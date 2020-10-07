Британія надасть 5 млн фунтів гуманітарної допомоги переселенцям і громадам на Донбасі

Велика Британія надасть додаткові 5 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для допомоги переселенцям і громадам на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Британії в Україні.

"Фінансування дасть змогу продовжити роботу із забезпечення базових потреб та покращення умов життя внутрішньо переміщених осіб, їхніх нових громад на підконтрольній уряду України частині Донбасу та громад в ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.

Кошти підуть на забезпечення громад базовими товарами та послугами, підтримку постраждалих від конфлікту громад у подоланні наслідків пандемії коронавірусу.

Також заплановане надання психосоціальної підтримки постраждалим від гендерного насильства і підтримка економічної активності громад.

Нагадаємо, 7-8 жовтня відбудеться візит президента Володимира Зеленського до Лондона, де буде підписаний новий "Договір про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство".

Як раніше повідомляла "Європейська правда", під час візиту президента України до Британії також підпишуть меморандум про побудову в Україні ракетних катерів.

Кораблів такого типу в Україні зараз взагалі немає, хоча вони є ключовою ланкою, що здатна забезпечити опір імовірному нападу агресора з моря.

Детальніше про це читайте у статті - "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС"