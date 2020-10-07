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Британия выделит 5 млн фунтов гуманитарной помощи переселенцам и общинам на Донбассе

Среда, 7 октября 2020, 11:02

Великобритания предоставит дополнительные 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Украине для помощи переселенцам и общинам на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине.

"Финансирование позволит продолжить работу по обеспечению базовых потребностей и улучшению условий жизни внутренне перемещенных лиц, их новых общин на подконтрольной правительству Украины части Донбасса и общин в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на обеспечение общин базовыми товарами и услугами, поддержку пострадавших от конфликта общин в преодолении последствий пандемии коронавируса.

Также запланировано предоставление психосоциальной поддержки пострадавшим от гендерного насилия и поддержка экономической активности общин.

Напомним, 7-8 октября состоится визит президента Владимира Зеленского в Лондон, где будет подписан новый "Договор о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическое партнерство".

Как ранее сообщала "Европейская правда", во время визита президента Украины в Британию также подпишут меморандум о строительстве в Украине ракетных катеров.

Кораблей такого типа в Украине сейчас нет вообще, хотя они являются ключевым звеном, которое способно обеспечить сопротивление предполагаемому нападению агрессора с моря.

Подробнее об этом читайте в статье: Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС

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Великобритания Донбасс и ОРДЛО
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