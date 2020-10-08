Следующие дебаты между Байденом и инфицированным Трампом будут виртуальными

Следующие дебаты между президентом США Дональдом Трампом и его главным оппонентом на выборах Джо Байденом состоятся виртуально, а не при личном участии кандидатов, из-за опасений по поводу коронавируса.

Об этом объявила комиссия по президентским дебатам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Трамп и Байден должны были провести дебаты на одной сцене в Майами 15 октября, но сейчас комиссия готовится к дистанционному появлению кандидатов и модераторов.

Читайте также Больной коронавирусом Трамп хочет дебатов с Байденом уже через неделю

"Вторые президентские дебаты пройдут в форме городских собраний, кандидаты будут участвовать из отдельных отдаленных мест", - говорится в заявлении комиссии.

Решение не устраивать личные дебаты объяснили необходимостью охраны здоровья и безопасности всех участников.

Безопасность проведения следующих дебатов была под вопросом после того, как на прошлой неделе у Трампа подтвердили COVID-19.

Президент был госпитализирован в медицинский центр Уолтера Рида, но уже вернулся в Белый дом. Его врач говорит, что у Трампа нет симптомов уже более суток.

Трамп заявлял, что с нетерпением ждет дебатов с Байденом на сцене в Майами и что "это будет прекрасно". Байден утверждал, что готов дебатировать рядом с Трампом, если врачи дадут на это добро.

Как сообщалось, во время дебатов кандидатов в вице-президенты произошел курьез. Майку Пенсу на голову села муха. Джо Байден потроллил его фотографией с мухобойкой.