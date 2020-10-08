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Байден з мухобійкою потролив віцепрезидента США через муху на голові

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:24

Кандидат у президенти США Джо Байден потролив віцепрезидента Майка Пенса, якому під час останніх дебатів на голову сіла муха. 

Як повідомляє "Європейська правда", Байден опублікував у своєму Twitter фото себе усміхненого з мухобійкою в руках. 

"Внесіть 5 доларів, щоб допомогти цій кампанії злетіти", - сказано у підписі до фото, поруч із яким розміщено посилання на сторінку для збору коштів для його передвиборчої кампанії.

Примітно, що англійською ця фраза звучить як "Pitch in $5 to help this campaign fly", де fly перекладається і як "злетіти", і як "муха".

Курйозний момент трапився із Пенсом під час дебатів кандидатів у віцепрезиденти в середу. Муха сіла йому на голову і просиділа майже дві хвилини, поки він продовжував говорити. 

Цей момент став найбільш обговорюваним за підсумками дебатів. За лічені хвилини після епізоду хтось створив акаунт у Twitter для мухи. Люди почали ділитися мемами та жартами під хештегом #PenceFlyHead.

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