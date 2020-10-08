Байден з мухобійкою потролив віцепрезидента США через муху на голові
Кандидат у президенти США Джо Байден потролив віцепрезидента Майка Пенса, якому під час останніх дебатів на голову сіла муха.
Як повідомляє "Європейська правда", Байден опублікував у своєму Twitter фото себе усміхненого з мухобійкою в руках.
"Внесіть 5 доларів, щоб допомогти цій кампанії злетіти", - сказано у підписі до фото, поруч із яким розміщено посилання на сторінку для збору коштів для його передвиборчої кампанії.
Примітно, що англійською ця фраза звучить як "Pitch in $5 to help this campaign fly", де fly перекладається і як "злетіти", і як "муха".
Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV— Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020
Курйозний момент трапився із Пенсом під час дебатів кандидатів у віцепрезиденти в середу. Муха сіла йому на голову і просиділа майже дві хвилини, поки він продовжував говорити.
A fly landed on Mike Pence. https://t.co/yxPNTWne1i pic.twitter.com/E5QLqRoYbf— The New York Times (@nytimes) October 8, 2020
Цей момент став найбільш обговорюваним за підсумками дебатів. За лічені хвилини після епізоду хтось створив акаунт у Twitter для мухи. Люди почали ділитися мемами та жартами під хештегом #PenceFlyHead.