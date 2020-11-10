ЄСПЛ визнав Туреччину винною у порушенні прав журналістів, засуджених за "тероризм"

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) своїм рішенням поставновив, що Туреччина порушила права на свободу, безпеку та свободу слова журналістів і посадовців нелояльного до влади видання Cumhuriyet, яких засудили за звинуваченнями у підтримці тероризмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Керівництво і журналістів видання затримали ще у 2016 році після невдалої спроби державного перевороту у Туреччині, після якого президент Реджеп Таїп Ердоган почав масштабний наступ на підозрюваних у нелояльності до влади.

Прокуратура звинуватила видання у підтримці груп, які Туреччина вважає терористичними організаціями, зокрема, Курдистанської робітничої партії (PKK), ультралівої DHKP/C та причетності до Фейтуллаха Гюлена.

Суд над 13 представниками Cumhuriyet відбувся у 2018 році і набув розголосу як приклад наступу на свободу слова. Виправдали лише трьох підсудних.

ЄСПЛ вирішив, що арешт журналістів не мав достатнього підгрунтя і не побачив доказів, які б підтверджували їхню причетність до пропаганди терористичної організації.

Згідно з рішенням, Туреччина повинна виплатити засудженим компенсацію у розмірі 16 тисяч євро - виконавчому директору, головному редактору та журналістам.

Анкара має три місяці для того, щоб оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, 15 липня 2016 року група офіцерів здійснила спробу державного перевороту для повалення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Під час цього близько 250 людей загинули і більше 2000 отримали поранення.

Туреччина звинуватила в спробі перевороту мусульманського проповідника Фейтуллаха Гюлена та почала масові арешти людей, які нібито були пов’язані з ним.

За звинуваченнями у зв’язках з Гюленом з державних посад звільнили близько 130 000 осіб.

Гюлен, який з 1999 року живе в добровільному вигнанні в США, заперечує свою причетність до спроби державного перевороту.

Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості і розвитку (ПСР) турецького президента прийти до влади. Але після цього союзники розійшлися.

У травні 2016 року рух Гюлена було оголошено в Туреччині терористичною організацією.