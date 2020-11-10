ЕСПЧ признал Турцию виновной в нарушении прав журналистов, осужденных за "терроризм"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Турция нарушила права на свободу, безопасность и свободу слова журналистов и руководства нелояльного к власти издания Cumhuriyet, которых осудили по обвинению в поддержке терроризме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Руководство и журналистов издания задержали еще в 2016 году после неудачной попытки государственного переворота в Турции, после которого президент Реджеп Тайип Эрдоган начал масштабное наступление на подозреваемых в нелояльности к власти.

Прокуратура обвинила издание в поддержке групп, которые Турция считает террористическими организациями, в частности, Курдистанской рабочей партии (PKK), ультралевой DHKP / C и причастности к Фейтуллаху Гюлену.

Суд над 13 представителями Cumhuriyet состоялся в 2018 году и получил огласку как пример наступления на свободу слова. Оправдали только трех подсудимых.

ЕСПЧ решил, что для ареста журналистов не было достаточного оснований и не увидел доказательств, подтверждающих их причастность к пропаганде террористической организации.

Согласно решению, Турция должна выплатить осужденным компенсацию в размере 16 000 евро - исполнительному директору, главному редактору и журналистам.

Анкара имеет три месяца для того, чтобы обжаловать решение суда.

Напомним, 15 июля 2016 года группа офицеров предприняла попытку государственного переворота для свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время этого около 250 человек погибли и более 2000 получили ранения.

Турция обвинила в попытке переворота мусульманского проповедника Фейтуллаха Гюлена и начала массовые аресты людей, которые якобы были связаны с ним.

По обвинению в связях с Гюленом с государственных должностей уволили около 130 000 человек.

Гюлен, который с 1999 года живет в добровольном изгнании в США, отрицает свою причастность к попытке государственного переворота. Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (ПСР) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

В мае 2016 движение Гюлена было объявлено в Турции террористической организацией.