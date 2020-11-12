У суді Нідерландів продовжаться слухання в справі МН17 

У Нідерландах в четвер, 12 листопада, відбудеться чергове судове засідання у справі збиття малайзійського літака рейсу МН17 над Донбасом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на порядок денний суду.

Відзначається, що сторона обвинувачення у четвер та, можливо, у п’ятницю, відреагує на запити захисту щодо розслідування.

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Після цього 25 листопада суд вирішить, які запити приймати, а які відхилити.

На початку листопада під час трьох днів слухань виступали адвокати одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова.

Захист Пулатова вимагає заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також заново дослідити усі докази, повідомляє "Укрінформ".

Також адвокати запропонували суду записати питання для їхнього клієнта Пулатова.

Зі свого боку, сторона обвинувачення поцікавилася, як можна допитати підозрюваних Гіркіна, Дубинського та Харченка.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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