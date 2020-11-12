В суде Нидерландов продолжатся слушания по делу МН17
В Нидерландах в четверг, 12 ноября, состоится очередное судебное заседание по делу малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня суда.
Отмечается, что сторона обвинения в четверг и, возможно, в пятницу, отреагирует на запросы защиты по расследованию.
После этого 25 ноября суд решит, какие запросы принимать, а какие отклонить.
В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова.
Защита Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства, сообщает "Укринформ".
Также адвокаты предложили суду записать вопросы для их клиента Пулатова.
Со своей стороны, сторона обвинения поинтересовалась, как можно допросить подозреваемых Гиркина, Дубинский и Харченко.
Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.
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