В суде Нидерландов продолжатся слушания по делу МН17

В Нидерландах в четверг, 12 ноября, состоится очередное судебное заседание по делу малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня суда.

Отмечается, что сторона обвинения в четверг и, возможно, в пятницу, отреагирует на запросы защиты по расследованию.

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После этого 25 ноября суд решит, какие запросы принимать, а какие отклонить.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова.

Защита Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства, сообщает "Укринформ".

Также адвокаты предложили суду записать вопросы для их клиента Пулатова.

Со своей стороны, сторона обвинения поинтересовалась, как можно допросить подозреваемых Гиркина, Дубинский и Харченко.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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