MH17: Україна приєдналась до позову Нідерландів проти Росії у ЄСПЛ 

Україна як третя сторона приєдналася до міждержавного позову Нідерландів проти РФ у Європейському суді з прав людини у справі про збиття літака рейсу MH17.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Ми справді вже приєдналися до цього позову… Цим рішенням ми, навпаки, вчергове підкреслюємо, що ми повністю відкриті до будь-яких судово-юридичних процесів, які допомагають установити справедливість. Наші нідерландські партнери високо оцінюють цей наш крок", - сказав Кулеба.

Він додав, що вихід РФ з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією на знак протесту проти цього позову вкотре демонструє неготовність Росії визнавати свою відповідальність.

"Це чіткий сигнал урядам і суспільствам країн, громадяни яких загинули на борту MH-17, про те, хто насправді стоїть за цією трагедією", - сказав глава МЗС.

10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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