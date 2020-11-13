У ГПУ кажуть, що Іран затягує розслідування щодо збитого літака МАУ 

У Генеральній прокуратурі України заявили, що іранська сторона затягує розслідування щодо збитого літака МАУ, ухиляючись від співпраці.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов у коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

За його словами, Іран не ділиться інформацією, не відповів на запити про спільні слідчі дії або про дозвіл безпосередньо зв'язатися з іранською військовою прокуратурою. Також іранська сторона відхиляє заклики Києва до довічного ув'язнення для винних.

"Наша попередня юридична оцінка трагедії - що це особливо тяжкий злочин, 176 мирних жителів було вбито з застосуванням військової техніки... Максимальним покаранням за це має бути довічне ув'язнення, компенсації родинам жертв та компенсація авіакомпанії за знищений літак. Ця наша позиція неприйнятна для Ірану, але вони нічого не роблять, щоб надати нам деталі й факти для іншої класифікації злочину", - сказав Мамедов.

Заступник генпрокурора зазначив, що Україна піде "паралельним шляхом", якщо її вимоги не буде виконано, але не уточнив, що саме має на увазі.

Мамедов наголосив, що хоче побачити результати на наступному раунді переговорів 3 грудня.

"У нас досі немає офіційно задокументованої позиції Ірану... Вони не говорять "ні", але їхнє "так" не дає розвитку", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що Україна так і не отримала від Ірану документів про збиття літака "Міжнародних авіаліній України", які він обіцяв передати під час останнього раунду переговорів у Тегерані.

Після другого раунду переговорів 20 жовтня, які пройшли в Тегерані, Єнін заявляв, що Україна отримала запевнення щодо наявності в Ірану політичної волі якомога швидше відновити істину у справі про збиття літака.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.