Іран не надав Україні обіцяні документи про збиття літака МАУ - МЗС
Україна так і не отримала від Ірану документів про збивання літака "Міжнародних авіаліній України", які він обіцяв передати під час останнього раунду переговорів у Тегерані.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми досить непогано говорили під час останнього раунду переговорів про збільшення прозорості між нашими органами досудового розслідування, але на сьогодні ми так і не дочекалися від іранської сторони жодного документа, жодної інформації, які було обіцяно передати нам буквально протягом найкоротшого часу", - сказав Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер.
Єнін наголосив, що Україна не проміняє правду про збиття літака на компенсації.
"Подальша доля переговорів залежатиме від того, наскільки іранська сторона виконує раніше досягнуті домовленості", - зазначив він.
Єнін додав, що розмір компенсації значною мірою буде залежати від того, наскільки іранська сторона охоче співпрацює з українськими колегами, щоб з'ясувати всі обставини трагедії.
Україна у перемовинах з Іраном представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.
Після другого раунду переговорів, які пройшли в Тегерані, Єнін заявляв, що Україна отримала запевнення щодо наявності в Ірану політичної волі якомога швидше відновити істину у справі про збиття літака.
Раніше в МЗС України заявили, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака.
Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.
На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.