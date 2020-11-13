В ГПУ говорят, что Иран затягивает расследование сбития самолета МАУ

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что иранская сторона затягивает расследование по сбитому самолету МАУ, уклоняясь от сотрудничества.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

По его словам, Иран не делится информацией, не ответил на запросы о совместных следственных действиях или о разрешении непосредственно связаться с иранской военной прокуратурой. Также иранская сторона отвергает призывы Киева к пожизненному заключению для виновных.

"Наша предварительная юридическая оценка трагедии - это особо тяжкое преступление, 176 мирных жителей были убиты с применением военной техники... Максимальным наказанием за это должно быть пожизненное заключение, компенсации семьям жертв и компенсация авиакомпании за уничтоженный самолет. Эта наша позиция неприемлема для Ирана, но они ничего не делают, чтобы предоставить нам детали и факты для другой классификации преступления", - сказал Мамедов.

Заместитель генпрокурора отметил, что Украина пойдет "параллельным путем", если ее требования не будут выполнены, но не уточнил, что именно имеет в виду.

Мамедов отметил, что хочет увидеть результаты на следующем раунде переговоров 3 декабря.

"У нас до сих пор нет официально документированной позиции Ирана... Они не говорят "нет", но их "да" не дает развития", - пояснил он.

Напомним, ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина так и не получила от Ирана документов о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины", которые он обещал передать во время последнего раунда переговоров в Тегеране.

После второго раунда переговоров 20 октября, прошедших в Тегеране, Енин заявлял, что Украина получила заверения о наличии у Ирана политической воли как можно скорее восстановить истину по делу о сбитии самолета.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.