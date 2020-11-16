У Грузії вже кілька днів - понад 3 тисячі заражень за добу

У Грузії добовий приріст заражень коронавірусом четвертий день поспіль перевищує 3 тисячі випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Онлайн".

Кількість нових випадків вперше перетнула позначку у 3000 випадків 12 листопада. Найвищим став показник суботи - 3504 нових хворих та 33 смерті. Одужали у цей же день 3163 пацієнтів.

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За останню добу зареєстрували 3 157 нових заражень та 30 смертей, але одужань більше, ніж нових заражень - 3 230.

Зазначимо, населення Грузії приблизно співмірне з населенням Києва.

Позначку у 2000 випадків країна перетнула два тижні тому, 4 листопада.

Загалом з початку епідемії у Грузії зареєстрували 82 835 підтверджених заражень. 733 хворих померли, 65 291 - вже одужали.



