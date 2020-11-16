В Грузии уже несколько дней - более 3000 заражений в сутки

В Грузии суточный прирост заражений коронавирусом четвертый день подряд превышает 3000 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Количество новых случаев впервые пересекло отметку в 3000 случаев 12 ноября. Самым высоким стал показатель субботы - 3504 новых больных и 33 смерти. Выздоровели в этот же день 3163 пациентов.

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За последние сутки зарегистрировали 3157 новых заражений и 30 смертей, но выздоровлений было больше, чем новых заражений - 3230.

Отметим, население Грузии примерно соизмеримо с населением Киева.

Отметку в 2000 случаев страна пересекла две недели назад, 4 ноября.

Всего с начала эпидемии в Грузии зарегистрировали 82 835 подтвержденных заражений. 733 больных умерли, 65 291 - уже выздоровели.