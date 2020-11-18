Водомети й сутички: у Франції протестували проти заборони поширення фото з поліцією

У Парижі та низці інших міст увечері 17 листопада відбулися протести проти законопроєкту, яким пропонується заборонити поширювати фото чи відео з правоохоронцями, за якими їх можливо ідентифікувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Законопроєкт відомий під назвою "про глобальну безпеку". Парламент саме мав розглядати його ст. 24, якою пропонується заборонити поширення матеріалів, де видно "обличчя або інші ідентифікаційні елементи" правоохоронця під час виконання обов’язків, тому що це потенційно створює ризики для його "фізичної і психічної недоторканності".

За порушення пропонують карати 1 роком позбавлення волі та штрафом у розмірі 45 тисяч євро.

Критики назвивають його "законом, що уб’є свободу" та вказують на те, що це перешкодатиме як звичайним громадянам, так і журналістам знімати дії поліції під час акцій протесту, а це порушує можливість контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.

У Парижі на акцію перед Національною асамблеєю вийшли кілька сотень людей - переважно профспілки ЗМІ та правозахисники, також пересічні громадяни.

Plusieurs centaines de personnes réunies place E. Herriot contre la #LoiSecuriteGlobale / pour les 2 ans des #giletsjaunes. La #PPLSecuriteGlobale doit être débattue à 21h à l'Assemblée nationale, à quelques mètres de là pic.twitter.com/8kimEyqcYI — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 17, 2020

Протест переріс у жорсткі сутички. Поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ та водомети.

Les manifestants sous les canons à eau des forces de l'ordre sur le boulevard Saint-Germain #SecuriteGlobale #PPLSecuriteGlobale #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/sPY5KRMwLt — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 17, 2020

У Тулузі зібралося близько 1300 осіб, серед них і багато учасників руху "жовтих жилетів". Поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

У місті Ренн зібралося 300-400 осіб, у Ліоні - близько 700, у Бордо 700-800 осіб, у Марселі - кілька сотень, у Греноблі - близько 400. Там обійшлося без інцидентів.

"Не йдеться про заборону знімати поліцію під час виконання обов’язків. Але я підтримую ідею зобов’язати телеканали й соцмережі не поширювати матеріали, де видно обличчя правоохоронців, їх потрібно розмити", - пояснював раніше міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен

За словами міністра, це одне з регулярних прохань профспілок працівників поліції, і це краще, ніж якщо вони почнуть одягати балаклави.