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Водомети й сутички: у Франції протестували проти заборони поширення фото з поліцією

Середа, 18 листопада 2020, 08:33

У Парижі та низці інших міст увечері 17 листопада відбулися протести проти законопроєкту, яким пропонується заборонити поширювати фото чи відео з правоохоронцями, за якими їх можливо ідентифікувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Законопроєкт відомий під назвою "про глобальну безпеку". Парламент саме мав розглядати його ст. 24, якою пропонується заборонити поширення матеріалів, де видно "обличчя або інші ідентифікаційні елементи" правоохоронця під час виконання обов’язків, тому що це потенційно створює ризики для його "фізичної і психічної недоторканності". 

За порушення пропонують карати 1 роком позбавлення волі та штрафом у розмірі 45 тисяч євро.

Критики назвивають його "законом, що уб’є свободу" та вказують на те, що це перешкодатиме як звичайним громадянам, так і журналістам знімати дії поліції під час акцій протесту, а це порушує можливість контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.

У Парижі на акцію перед Національною асамблеєю вийшли кілька сотень людей - переважно профспілки ЗМІ та правозахисники, також пересічні громадяни. 

Протест переріс у жорсткі сутички. Поліція застосувала проти мітингувальників  сльозогінний газ та водомети.

У Тулузі зібралося близько 1300 осіб, серед них і багато учасників руху "жовтих жилетів". Поліція застосувала проти них сльозогінний газ.  

У місті Ренн  зібралося 300-400 осіб, у Ліоні - близько 700, у Бордо 700-800 осіб, у Марселі - кілька сотень, у Греноблі - близько 400. Там обійшлося без інцидентів.

"Не йдеться про заборону знімати поліцію під час виконання обов’язків. Але я підтримую ідею зобов’язати телеканали й соцмережі не поширювати матеріали, де видно обличчя правоохоронців, їх потрібно розмити", - пояснював раніше міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен

За словами міністра, це одне з регулярних прохань профспілок працівників поліції, і це краще, ніж якщо вони почнуть одягати балаклави.

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Франція
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