Водометы и столкновения: во Франции протестовали против запрета распространять фото с полицией

В Париже и ряде других городов 17 ноября состоялись протесты против законопроекта, которым предлагается запретить распространять фото или видео с правоохранителями, по которым их можно идентифицировать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Законопроект известный под названием "о глобальной безопасности". Парламент в этот день должен был рассматривать его ст. 24, которой предлагается запретить распространение материалов, где видно "лицо или идентификационные элементы" полицейского при исполнении обязанностей, так как это потенциально создает риски для его "физической и психической неприкосновенности".

За нарушение предлагают наказывать 1 годом лишения свободы и штрафом в размере 45 000 евро.

Критики назвивають его "законом, который убьет свободу" и указывают на то, что это будет препятствовать как обычным гражданам, так и журналистам снимать действия полиции во время акций протеста, а это нарушает возможность контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.

В Париже на акцию перед Национальной ассамблеей вышли несколько сотен человек - преимущественно профсоюзы СМИ и правозащитники, также обычные граждане.

Plusieurs centaines de personnes réunies place E. Herriot contre la #LoiSecuriteGlobale / pour les 2 ans des #giletsjaunes. La #PPLSecuriteGlobale doit être débattue à 21h à l'Assemblée nationale, à quelques mètres de là pic.twitter.com/8kimEyqcYI — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 17, 2020

Протест перерос в жесткие столкновения. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Les manifestants sous les canons à eau des forces de l'ordre sur le boulevard Saint-Germain #SecuriteGlobale #PPLSecuriteGlobale #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/sPY5KRMwLt — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 17, 2020

В Тулузе собралось около 1300 человек, среди них и многие участники движения "желтых жилетов". Полиция применила против них слезоточивый газ.

В городе Ренн собралось 300-400 человек, в Лионе - около 700, в Бордо 700-800 человек, в Марселе - несколько сотен, в Гренобле - около 400. Там обошлось без инцидентов.

"Речь не идет о запрете снимать полицию при исполнении обязанностей. Но я поддерживаю идею обязать телеканалы и соцсети не распространять материалы, где видно лица правоохранителей - их нужно размыть", - объяснял ранее министр внутренних дел Жераль Дарманен

По словам министра, это одна из регулярных просьб профсоюзов сотрудников полиции, и это лучше, чем если они начнут надевать балаклавы.