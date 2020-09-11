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МВС Франції хоче заборонити публікувати відео з поліцейськими, якщо їхні обличчя не "розмиті"

П'ятниця, 11 вересня 2020, 13:08

Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен оголосив про намір заборонити ЗМІ та соцмережам поширювати відео й фото з поліцейськими, якщо обличчя правоохоронців не "розмиті".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

За словами міністра, це одне з регулярних прохань профспілок працівників поліції. 

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"Не йдеться про заборону знімати поліцію під час виконання обов’язків. Але я підтримую ідею зобов’язати телеканали й соцмережі не поширювати матеріали, де видно обличчя правоохоронців, їх потрібно розмити", - пояснив Дарманен.

На його думку, це краще, ніж якщо правоохоронці почнуть одягати балаклави, не бажаючи, щоб їх впізнали.

У профспілках правоохоронців також хочуть, щоб поліцію оснастили нагрудними камерами. Раніше президент Еммануель Макрон обіцяв, що вони з’являться до середини 2021 року.

У відповідь на заяву Дарманена вже лунають застереження, що ця ініціатива є тривожним сигналом. Про це, зокрема, заявив журналіст Давід Дюфресне, який регулярно був кореспондентом на протестах "жовтих жилетів" і акцентує на проблемі надмірного застосування сили з боку поліції. 

"Поліція - це не поліцаї. Важливо, щоб поліцейських можливо було ідентифікувати. Поліція має відповідати за свої дії", - наголошує він. 




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