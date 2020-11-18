У Литві визначили, хто може замінити Лінкявічюса на посту глави МЗС

Посаду міністра закордонних справ Литви у новому уряді може обійняти Габріелюс Ландсбергіс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Габріелюс Ландсбергіс фігурує як ймовірний глава МЗС у списку, який оголосила сьогодні Інгріда Шимоніте, кандидатка у прем’єри.

Габріелюс Ландсбергіс є лідером консервативної партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи та колишнім депутатом Європарламенту, у якому входив до "Європейської народної партії" та активно підтримував Україну, зокрема й у питанні санкцій проти РФ за її агресію.

Ландсбергіс ініціював перейменування вулиці у Вільнюсі, якій знаходиться посольство Росії, у вулицю Бориса Нємцова.

Влітку цього року він був серед ініціаторів санкцій Литви проти режиму Лукашенка.

Батьком Габріелюса є литовський письменник Вітаутас Ландсбергіс, а дідом - видатний політичний діяч Литви Вітаутас Ландсбергіс - її перший глава держави після проголошення незалежності від СРСР.

Якщо кандидатуру Габріелюса підтримають у Сеймі, він замінить на посаді міністра закордонних справ Лінаса Лінкявічюса - незмінного главу МЗС Литви з кінця 2012 року, який активно підтримував Україну під час Революції Гідності та після початку російської агресії в Криму та на Донбасі.