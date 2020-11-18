В Литве определили, кто может сменить Линкявичюса на посту главы МИД

Должность министра иностранных дел Литвы в новом правительстве может занять Габриелюс Ландсбергис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Ландсбергис фигурирует как вероятный глава МИД в списке, который объявила сегодня Ингрида Шимоните, кандидат в премьеры.

Габриелюс Ландсбергис - лидер консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и бывший депутат Европарламента, в котором он входил в группу Европейской народной партии и активно поддерживал Украину, в частности в вопросе санкций против РФ за ее агрессию.

Ландсбергис инициировал переименование улицы в Вильнюсе, на которой находится посольство России, в честь Бориса Немцова.

Летом этого года он был среди инициаторов санкций Литвы против режима Лукашенко.

Отцом Габриелюса является литовский писатель Витаутас Ландсбергис, а дедом - выдающийся политический деятель Литвы Витаутас Ландсбергис, первый глава государства после провозглашения независимости от СССР.

Если кандидатуру поддержат в Сейме, Ландсбергис заменит на посту министра иностранных дел Линаса Линкявичюса - неизменного главу МИД Литвы с конца 2012 года, активно поддерживавшего Украину во время Революции достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе.