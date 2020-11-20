У спікерки Сейму Литви, яка днями зустрічалася з двома президентами, підтвердили коронавірус

Коронавірус підтвердили у спікерки Сейму Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Про позитивний тест у спікерки стало відомо напередодні, 19 листопада. До цього вже неодноразово було відомо про позитивні випадки серед депутатів.

"На жаль, цього разу мій тест позитивний. Нам потрібно радикально перепланувати роботу… Мої колеги з групи отримали негативний результат", - повідомила вона ввечері у четвер.

За її словами, вона не має ніяких симптомів, які могли б вказувати на захворювання, і надалі працюватиме дистанційно. Окрім неї, захворів також колишній спікер Вікторас Пранцкетіс.

Чміліте-Нільсен днями зустрічалася з президентом Польщі Анджеєм Дудою і президентом Литви Гітанасом Науседою. У пресслужбі останнього зазначили, що зустріч була такою що створювала мінімальні ризики, тому президент продовжить роботу у звичайному режимі.

Керівництво Сейму вирішило не припиняти роботу парламенту, але запровадити додаткові заходи безпеки - зокрема, проводити профілактичне тестування на коронавірус 1-2 рази на тиждень. Як розповів віцеспікер Пауліюс Саударгас, профілактичні тести пропонуватимуть робити кожної п’ятниці, щоб до початку нового тижня депутати розуміли, чи можуть бути присутніми.

Також вирішили прискорити роботу над законодавством, яке узаконить дистанційну роботу Сейму.

Навесні литовський Сейм ухвалив поправки, як дозволили проводити дистанційні засідання керівництва, комітетів і комісій.