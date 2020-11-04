Президент Польщі, який хворів на коронавірус, виходить з самоізоляції 

Президент Польщі Анджей Дуда повертається до звичайного виконання обов’язків після того, як через підтверджений коронавірус 10 днів перебував на самоізоляції.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це оголосив його речник.

"Президент Анджей Дуда закінчив період самоізоляції після виявлення коронавірусу та повернувся до виконання обов’язків", - повідомив речник.

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Він зазначив, що Дуда здав вже два негативні тести, тому вважається здоровим і може повернутися до роботи у звичайному режимі.

Сам речник, який також захворів, залишиться в самоізоляції на один день довше.

Нагадаємо, Анджей Дуда отримав позитивний тест на коронавірус 24 жовтня.

Як вже повідомлялося, сьогодні Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про рекордні понад 24 тисячі випадків коронавірусу за останню добу та рекордну кількість смертей.