У спикера Сейма Литвы, которая на днях встречалась с двумя президентами, подтвердили коронавирус

Коронавирус подтвердили у спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

О положительном тесте стало известно накануне, 19 ноября. До этого уже неоднократно было известно о позитивных тестах среди депутатов.

"К сожалению, на этот раз мой тест положительный. Нам нужно радикально перепланировать работу... Мои коллеги из группы получили отрицательный результат", - сообщила она вечером в четверг.

По ее словам, она не имеет никаких симптомов, которые могли бы указывать на заболевания, и в дальнейшем будет работать дистанционно. Кроме нее, заболел также бывший спикер Викторас Пранцкетис.

Чмилите-Нильсен на днях встречалась с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой. В пресс-службе последнего отметили, что встреча создавала минимальные риски, поэтому президент продолжит работу в обычном режиме.

Руководство Сейма решило не прекращать работу парламента, но ввести дополнительные меры безопасности - в частности, проводить профилактическое тестирование на коронавирус 1-2 раза в неделю. Как рассказал вице-спикер Паулиюс Саударгас, профилактические тесты будут предлагать делать каждую пятницу, чтобы к началу новой недели депутаты понимали, могут ли присутствовать на заседании.

Также решили ускорить работу над законодательством, которое узаконит дистанционную работу Сейма.

Весной литовский Сейм принял поправки, которые разрешили проводить дистанционные заседания руководства, комитетов и комиссий.