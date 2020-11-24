Влада Грузії звинуватила опозицію у новому сплеску коронавірусу

Члени грузинського уряду звинуватили акції протесту опозиції у зростанні нових випадків коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

Віцеспікер і міністр інфраструктури і регіонального розвитку Мая Цкітішвілі заявила, що саме мітинги опонентів могли спровокувати нову хвилю COVID-19.

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"Ми всі прекрасно бачили активність, яка відбувалася під час і після виборчого процесу. Я не маю на увазі сам день голосування. Я маю на увазі ті безвідповідальні політичні кампанії і акції, де не те що не закликали виборців носити маски, а навпаки, закликали до непокори", - заявила Цкітішвілі.

За її словами, мітинги, на яких не дотримуються запобіжних заходів, тепер відображені в цифрах поширення коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я і соціального захисту Грузії Катерина Тікарадзе також вважає, що дії опозиції спровокували зростання числа COVID-інфікованих.

"Що стосується акцій протесту, ми бачимо факти, які дають мені і Маї Цкітішвілі право говорити, що це дійсно призвело до поширення вірусу", - сказала Тікарадзе.

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Нагадаємо, опозиція Грузії не брала участі у другому турі парламентських виборів. Вони закликали своїх прихильників ігнорувати голосування, назвавши його фарсом.

Грузинська опозиція не визнала результатів першого туру голосування, звинувативши партію влади у фальсифікаціях.

Після цього в країні розпочалися акції протесту.

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