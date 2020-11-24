У Європарламенті закликали політсили Грузії до компромісів, що розблокують парламент

Низка депутатів Європарламенту закликали політичні сили Грузії проявити відповідальність та знайти рішення, яке забезпечить безперешкодну роботу парламенту.

Про це йдеться у спільній заяві низки європарламентарів, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Євродепутати наголошують, що Грузія є ключовим союзником ЄС, та вітають успішне проведення виборів в умовах епідемії.

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"Ми підтримуємо оцінку ОБСЄ/БДІПЛ, парламентської асамблеї ОБСЄ та Ради Європи, парламентської асамблеї НАТО і відгук місії European Diplomatic Watch після першого туру виборів. Після другого туру виборів ми також очікуємо чесного, прозорого та ретельного розгляду усіх апеляцій та скарг", - зазначають вони.

Європарламентарі привітали проведення виборів за новою виборчою системою, зазначивши, що це відкриває шлях до більш плюралістичного парламенту, але висловили жаль з приводу того, що опозиційні партії відмовились від участі у другому турі. Також вони закликали усунути недоліки, які залишаються, через нову виборчу реформу - враховуючи рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ.

"Ми закликаємо усі політичні сили проявити відповідальність, стриманість і зрілість, поважати демократичний вибір електорату і знайти необхідні компроміси, зокрема, у діалозі за підтримки послів ЄС та США, щоб забезпечити безперешкодну роботу парламенту - життєво важливої інституції у демократичній країні. Усі політичні партії, представлені у новообраному парламенті, мають працювати у конструктивний спосіб, керуючись вищим інтересом європейського шляху, який обрала Грузія", - наголосили євродепутати.

Заяву підписали глава комітету із закордонних справ Девід МакАллістер (Німеччина), глава делегації Європарламенту з відносин з Південним Кавказом Марина Кал’юранд (Естонія), співдоповідач з питань Грузії у Європарламенті Свен Міксер (Естонія) та Віола фон Кремон-Таубадель (Німеччина), що займається заходами підтримки демократії у Грузії.

Нагадаємо, у Грузії вже пройшли два раунди переговорів між правлячою партією і опозицією, але поки безрезультатно. В опозиції вважають, що її участь в законодавчому органі рівнозначна легітимації виборів, які вони вважають сфальсифікованими. Своєю чергою правляча партія "Грузинська мрія" ні за яких умов не погоджується на перевибори.

Внаслідок безкомпромісної позиції політичних сил у Грузії потенційно може сформуватися повністю однопартійний парламент - вперше з комуністичних часів.

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