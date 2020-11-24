Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Литви затвердив Інгріду Шимоніте на посаді прем'єр-міністра

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Адміністрація Трампа погодилася почати процес передачі влади Байдену

Багатостраждальний аеропорт Берліна закриє один з терміналів через коронавірус






ЄС закликає соратників Саакашвілі припинити блокаду парламенту Грузії

Вівторок, 24 листопада 2020, 09:11

У Європейському союзі закликали політичні партії Грузії дійти згоди для розблокування роботи парламенту після виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві прессекретаря Єврокомісії Петера Стано.

"Грузія: після виборів Євросоюз сподівається, що більшість і опозиція знайдуть необхідний компроміс для забезпечення співробітництва в парламенті з метою просування реформ і вирішення нагальних медичних і соціально-економічних проблем", - написав Стано в Twitter.

У Грузії вже пройшли два раунди переговорів між правлячою партією і опозицією, але поки безрезультатно.

В опозиції вважають, що її участь в законодавчому органі рівнозначна легітимації підтасованих виборів. У свою чергу правляча партія "Грузинська мрія" ні за яких умов не погоджується на перевибори.

Нагадаємо, опозиція не брала участі у другому турі парламентських виборів. Вони закликали своїх прихильників ігнорувати голосування, назвавши його фарсом.

Детальніше про політичну ситуацію читайте в статті - Ультиматум команди Саакашвілі: як Грузія увійшла у найглибшу кризу за останні роки

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
powered by lun.ua