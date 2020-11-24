Власти Грузии обвинили оппозицию в новом всплеске коронавируса

Члены грузинского правительства обвинили акции протеста оппозиции в росте новых случаев коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

Вице-спикер и министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили заявила, что именно митинги оппонентов могли спровоцировать новую волну COVID-19.

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"Мы все прекрасно видели активность, которая проходила во время и после избирательного процесса. Я не имею в виду сам день голосования. Я имею в виду те безответственные политические кампании и акции, где не то что не призывали избирателей носить маски, а наоборот, призывали к неповиновению ", - заявила Цкитишвили.

По ее словам, митинги, на которых не соблюдаются меры предосторожности, теперь отражены в цифрах распространение коронавируса.

Министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе также считает, что действия оппозиции спровоцировали рост числа COVID-инфицированных.

"Что касается акций протеста, мы видим факты, которые дают мне и Майе Цкитишвили право говорить, что это действительно привело к распространению вируса", - сказала Тикарадзе.

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Напомним, оппозиция Грузии не принимала участия во втором туре парламентских выборов. Они призвали своих сторонников игнорировать голосования, назвав его фарсом.

Грузинская оппозиция не признала результатов первого тура голосования, обвинив партию власти в фальсификациях.

После этого в стране начались акции протеста.

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