У "Грузинській мрії" готові на перший компроміс для виходу з кризи, опозиція не згодна - ЗМІ

У правлячій партії "Грузинська мрія" висловили готовність звільнити затриманих, яких вважають політв’язнями, в обмін на вхід опозиційних сил у парламент; опозиція на це не згодна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких "Грузія Онлайн", з посиланням на інформацію від джерел "Головного каналу".

За інформацією телеканалу, у "Мрії" обіцяють випустити Георгія Руруа, Івері Мелашвілі та Наталію Ільчеву, та просять опозицію в обмін припинити блокувати початок роботи нового парламенту і відмовитися від вимоги нових виборів.

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Георгій Руруа є бізнесменом, акціонером нелояльного до влади телеканалу "Мтавари архи. Його затримали у листопаді 2019 року за звинуваченнями у нелегальному зберіганні зброї. Івері Мелашвілі та Наталія Ільчева - колишні члени комісії з делімітації і демаркації грузинсько-азербайджанського кордону, були затримані 7 жовтня, пише грузинська служба "Радіо Свобода". У прокуратурі заявили, що вони під час цього діяли всупереч інтересам Грузії, зокрема, не скористалися картою 1937-38 років, яка "відображає історичні кордони країни", і Грузія внаслідок цього могла втратити до 3500 га території. За статтею, яку їм інкримінують, загрожує 10-15 років позбавлення волі.

В опозиції у відповідь на цю пропозицію "Мрії" відповіли, що "торгувати долями людей неприпустимо" і вони не можуть піти на таку домовленість.

Дата третього раунду перемовин між владою та опозицією за участі послів ЄС та США ще не погоджена. В опозиції кажуть, що зустріч має сенс лише у разі, якщо "Мрія" прийде з компромісною пропозицією, яка буде стосуватися їхньої головної вимоги - проведення повторних парламентських виборів з новою виборчою адміністрацією.

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Нагадаємо, у Грузії вже пройшли два раунди переговорів між правлячою партією і опозицією, але поки безрезультатно. В опозиції вважають, що її участь в законодавчому органі рівнозначна легітимації виборів, які вони вважають сфальсифікованими, та проігнорували другий тур виборів. Своєю чергою правляча партія "Грузинська мрія" ні за яких умов не погоджується на перевибори.

Внаслідок безкомпромісної позиції політичних сил у Грузії потенційно може сформуватися повністю однопартійний парламент - вперше з комуністичних часів.

Детальніше про це читайте у статті: Ультиматум команди Саакашвілі: як Грузія увійшла у найглибшу кризу за останні роки.