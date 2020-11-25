В "Грузинской мечте" назвали первый компромисс для выхода из кризиса, оппозиция не согласна - СМИ

В правящей партии "Грузинская мечта" выразили готовность освободить задержанных, которых считают политзаключенными, в обмен на вход оппозиционных сил в парламент; оппозиция на это не согласна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых "Грузия Онлайн" со ссылкой на информацию от источников "Главного канала".

По информации телеканала, в "Мечте" обещают выпустить Георгия Руруа, Ивери Мелашвили и Наталью Ильчеву, и просят оппозицию в обмен прекратить блокировать начало работы нового парламента и отказаться от требования новых выборов.

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Георгий Руруа является бизнесменом, акционером нелояльного к власти телеканала "Мтавари архи". Его задержали в ноябре 2019 года по обвинению в нелегальном хранении оружия. Ивери Мелашвили и Наталья Ильчева - бывшие члены комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, были задержаны 7 октября, пишет грузинская служба "Радио Свобода". В прокуратуре заявили, что они действовали вопреки интересам Грузии, в частности, не воспользовались картой 1937-38 годов, которая "отражает исторические границы страны", и Грузия в результате этого могла потерять до 3500 га территории . По статье, которую им инкриминируют, грозит 10-15 лет лишения свободы.

В оппозиции в ответ на это предложение "Мечты" ответили, что "торговать судьбами людей недопустимо" и они не могут пойти на такую ​​договоренность.

Дата третьего раунда переговоров между властью и оппозицией с участием послов ЕС и США еще не согласована. В оппозиции говорят, что встреча имеет смысл только в случае, если "Мечта" придет с компромиссным предложением, которая будет касаться их главного требования - проведение повторных парламентских выборов с новой избирательной администрацией.

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Напомним, в Грузии уже прошли два раунда переговоров между правящей партией и оппозицией, но пока безрезультатно. В оппозиции считают, что ее участие в законодательном органе равнозначно легитимации выборов, которые они считают сфальсифицированными, и проигнорировали второй тур выборов. В свою очередь правящая партия "Грузинская мечта" ни при каких условиях не соглашается на перевыборы.

В результате бескомпромиссной позиции политических сил в Грузии потенциально может сформироваться полностью однопартийный парламент - впервые с коммунистических времен.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультиматум команды Саакашвили: как Грузия вошла в самый глубокий кризис за последние годы.