Зеленський попросив "Венеційку" оцінити стан антикорупційного законодавства після рішення КСУ

Президент Володимир Зеленський звернувся до Венеційської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, що склалася після рішення КСУ від 27 жовтня, і надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства.

Про це у середу повідомили у пресслужбі офісу президента, пише "Європейська правда".

Відповідне прохання Зеленський висловив у листі голові Венеційської комісії Джанні Букіккіо.

У листі Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ призвели до серйозної конституційної кризи.

Тому Зеленський попросив Венеційську комісію надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КСУ за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо дотримання судом процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема, стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

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Президент закликав надати висновок за процедурою прискореного розгляду.

За практикою Венеційська комісія приймає звернення щодо конкретних проєктів законодавчих актів або затверджених законопроєктів. З повідомлення офісу президента не зрозуміло, які саме документи українська сторона передасть на аналіз.

20 листопада Зеленський провів телефонну розмову з Букіккіо, у якій попросив допомогти вийти з конституційної кризи.

Нагадаємо, 17 листопада посол ЄС нагадав Україні про зобов'язання через три тижні після рішення КСУ.

У ЄС сподіваються, що Верховна рада швидко знайде "розумний вихід" з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення Конституційного суду, і підтримують ідею Зеленського не обмежуватися питанням КС.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.