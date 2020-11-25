Зеленский попросил "Венецианку" оценить состояние антикоррупционного законодательства после решения КСУ

Президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, которая сложилась после решения КСУ от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства.

Об этом в среду сообщили в пресс-службе офиса президента, пишет "Европейская правда".

Соответствующую просьбу Зеленский высказал в письме председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

В письме Зеленский отметил, что последние решения КСУ привели к серьезному конституционному кризису.

Поэтому Зеленский попросил Венецианскую комиссию дать заключение о принятии решения судьями КСУ при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения судом процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности, относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

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Президент призвал дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения.

По практике Венецианская комиссия принимает обращения по конкретным проектам законодательных актов или утвержденным законопроектам. Из сообщения офиса президента не ясно, какие именно документы украинская сторона передаст на анализ.

20 ноября Зеленский провел телефонный разговор с Букиккио, в котором попросил помочь выйти из конституционного кризиса.

Напомним, 17 ноября посол ЕС напомнил Украине об обязательствах через три недели после решения КСУ.

В ЕС надеются, что Верховная рада быстро найдет "разумный выход" из кризиса, возникшего в результате скандального решения Конституционного суда, и поддерживают идею Зеленского не ограничиваться вопросом КС.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.