Зеленський попросив Венеційську комісію допомогти вийти з конституційної кризи

Президент України звернувся до Венеційської комісії із проханням допомогти із збалансованим комплексним рішенням конституційної кризи в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Офісу президента за підсумками телефонної розмови глави держави із головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо.

"Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії стосовно її експертизи у роз’ясненні питань, яким чином уникнути завдання рішенням КСУ від 27 жовтня невідворотної шкоди антикорупційній реформі", - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили нагальні потреби напрацювання законопроектів щодо відновлення покарання за подання недостовірної інформації у деклараціях, забезпечення повноцінної роботи НАЗК та НАБУ.

Окремо зупинилися на проведенні комплексної судової реформи, серед іншого – на реформуванні механізму добору суддів, а також Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Співрозмовники також погодилися, що Комісія з питань правової реформи має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії та GRECO всіх напрацювань", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, 17 листопада посол ЄС нагадав Україні про зобов'язання через три тижні після рішення КСУ.

У ЄС сподіваються, що Верховна рада швидко знайде "розумний вихід" з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення Конституційного суду, і підтримують ідею Зеленського не обмежуватися питанням КС.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.